"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Kinder Morgan Inc., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы нейтрально оцениваем отчетность Kinder Morgan за II квартал. Компания возобновила обратный выкуп акций и повысила финансовые "гайденсы" на 2022 год. На наш взгляд, высокая доходность будет оказывать поддержку котировкам бумаг эмитента до дивидендной отсечки, рекомендация - "покупать", - отмечает аналитик Сергей Пигарев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.