Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром в ожидании роста ставки ЕЦБ, лидирует в откате Polymetal

Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром в четверг снижается вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании роста ставки Европейского Центробанка, а также на фоне новых антироссийских санкций Запада; индекс МосБиржи откатился в район 2030 пунктов во главе с бумагами Polymetal, также просел "Газпром" на фоне известий о возобновлении прокачки газа по "Северному потоку" после профилактических работ. Во "втором эшелоне" раллируют расписки "О''Кей" на новостях о дивидендах.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2032,13 пункта (-2,1%), индекс РТС - 1161,72 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 8,4%.

Доллар просел до 55,13 рубля (-0,17 рубля), в начале торгов курс локально поднимался к 56,9 руб./$1.

Подешевели акции Polymetal (-8,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,8%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -0,8% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Московской биржи" (-1%).

Газопровод "Северный поток" в соответствии с графиком возобновил с 7:00 МСК в четверг транспортировку газа из России в Германию после плановых профилактических работ, проводившихся с 11 июля.

Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит. Запрет также касается предоставления технической поддержки, финансовых услуг, связанных с этими товарами.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, накануне отсутствие идей для покупок не позволило индексу МосБиржи преодолеть отметку 2100 пунктов. В четверг рынок акций проседает из-за вновь объявленных и ожидаемых антироссийских западных санкций, но, вероятно, в течение дня ему удастся отыграть часть потерь.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, целью снижения индекса МосБиржи выступает рубеж 2000 пунктов.

В четверг утром стало известно, что в Германию вновь начал поступать российский газ по "Северному потоку". Таким образом, событие, на котором ранее был рост акций "Газпрома", состоялось. Других драйверов роста бумаг нет, поэтому они снижаются вместе с рынком.

Нефть Brent просела ниже $105 за баррель. Инвесторы фиксируют спекулятивную прибыль по акциям "Роснефти" и возможны покупки отставших от них бумаг "ЛУКОЙЛа". Удручающую ситуацию в металлургии подтвердил основной акционер "НЛМК" Владимир Лисин, заявивший, что экспорт стал нерентабельным, а черные металлурги потеряли 30-50% объема производства. Акции "Норникеля" не удержали отметку 15 тыс. руб. за штуку, не исключено, что скоро бумаги ГМК будут пытаться удержать уровень 12 тыс. руб.

Некоторую поддержку акциям экспортеров, особенно металлургов, окажет традиционное ослабление курса рубля в конце месяца. Но это будет на следующей неделе, а пока можно ожидать очередного укрепления российской валюты, полагает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, на нефтяном рынке сохраняются две ключевые повестки, которые борются за внимание инвесторов: дефицит производственных мощностей и перспектива разрушения спроса из-за рецессии. Первая поддерживает цены выше $100 за баррель Brent, а вторая не пускает цены еще выше и угрожает падением при ухудшении ситуации.

Августовский контракт на американский сорт WTI завершил обращение, внимание переключилось на сентябрьский контракт, который торгуется чуть ниже. В результате спред Brent к WTI расширился почти до $7. Такая структура может подчеркивать надежды рынка на более быстрый рост добычи в США, хотя статистика от EIA заставляет сомневаться в этом. К тому же впереди ежегодный сезон ураганов, когда добыча в Мексиканском заливе оказывается под угрозой форс-мажора.

Фьючерсы на Brent не смогли преодолеть зону сопротивления $107-108 за баррель, что повысило шансы на дальнейшую коррекцию в район $103-104 за баррель, полагает Галактионов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-1,6% и достигли максимальных значений на момент закрытия с начала июня. Трейдеры продолжили следить за публикацией отчетов компаний за второй квартал, оценивая их показатели на фоне высокой инфляции и опасений рецессии в экономике США, а также оценивали свежие статистические данные.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне упали на 5,4% относительно предыдущего месяца и составили 5,12 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня 2020 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 5,38 млн по сравнению с 5,41 млн в мае. Сокращение продаж по сравнению с июнем прошлого года составило 14,2%.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Рынок продолжает следить за начавшимся сезоном корпоративной отчетности и за заседаниями мировых центробанков. Инвесторы обеспокоены перспективами повышения ключевых ставок для борьбы с рекордными уровнями инфляции. Их опасения связаны с возможными рисками экономической рецессии.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг, принял решение сохранить параметры ультрамягкой монетарной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Однако банк повысил прогноз роста потребительских цен в стране в текущем фингоду до 2,3% с 1,9%, озвученных в апреле. При этом прогноз повышения ВВП ухудшен до 2,4% с 2,9%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится повысить процентные ставки впервые за 11 лет по итогам июльского заседания, которые будут подведены в четверг, при этом некоторые экономисты не исключают возможности их повышения сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) на фоне ускорения инфляции в еврозоне.

Подобное решение пойдет вразрез с прогнозом, которого придерживались большинство представителей руководства регулятора после заседания в июне, пишет агентство Bloomberg.

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $104,72 за баррель (-2,1% и -0,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $97,55 за баррель (-2,3% и -0,9% накануне).

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, демонстрирует рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня 2-летней давности, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката на фоне новых антироссийских санкций выступили акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,2%), также подешевели бумаги ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-3,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,9%).

Выросли расписки "О''Кей" (+15,7%, до 20,82 рубля), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+12,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,3%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,2%).

В среду вечером стало известно, что совет директоров ритейлера "О''Кей" утвердил промежуточные дивиденды за период с 1 января по 21 июня 2022 года в размере 8,5 млн евро или 0,03159 евро на акцию. Дивиденды смогут получить акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 1 августа. Даты закрытия реестра и выплат для держателей GDR будут объявлены депозитарием (Bank of New York Mellon (SPB: BK)) в установленном порядке, отмечается в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,12 млрд рублей (из них 2,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,11 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 583,82 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").