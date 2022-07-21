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21 июля 2022 года 17:08
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Danaher
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Danaher Corp. с прогнозной стоимостью $363,6 за штуку на февраль 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Находящийся в нашем аналитическом покрытии американский производитель специализированного медицинского оборудования и расходных материалов Danaher опубликовал отчетность за второй квартал. Квартальная выручка компании увеличилась на 7,3% г/г (до $7,75 млрд) и превысила ожидания на $460 млн. Чистая прибыль за квартал снизилась на 5,9% г/г и составила $1,68 млрд, при этом скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,76 и на 42 цента превзошла прогнозы. Квартальный отчет компании нас вполне удовлетворил, выручка показала рост несмотря на снижение продаж продукции, связанной с COVID-19. Финансовые результаты за второй квартал не дают нам оснований для пересмотра рейтинга или целевой цены, и мы подтверждаем наши ожидания по бумаге", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DANAHER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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