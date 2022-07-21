"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Danaher Corp. с прогнозной стоимостью $363,6 за штуку на февраль 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Находящийся в нашем аналитическом покрытии американский производитель специализированного медицинского оборудования и расходных материалов Danaher опубликовал отчетность за второй квартал. Квартальная выручка компании увеличилась на 7,3% г/г (до $7,75 млрд) и превысила ожидания на $460 млн. Чистая прибыль за квартал снизилась на 5,9% г/г и составила $1,68 млрд, при этом скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,76 и на 42 цента превзошла прогнозы. Квартальный отчет компании нас вполне удовлетворил, выручка показала рост несмотря на снижение продаж продукции, связанной с COVID-19. Финансовые результаты за второй квартал не дают нам оснований для пересмотра рейтинга или целевой цены, и мы подтверждаем наши ожидания по бумаге", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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