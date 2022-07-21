Инвестбанк Синара начал анализ Clorox с рекомендацией "продавать" для ее акций

"Инвестиционный банк Синара" начал анализ Clorox Co. c рекомендацией "продавать" для акций компании при целевой цене $126 за штуку, что предполагает потенциал снижения 15%, сообщается в обзоре банка.

"За последний год акции компании упали в стоимости на 17%, тогда как ETF Consumer Staples Select Sector SPDR вырос на 3%, а индекс S&P 500 показал снижение на 9%. Последние два финансовых года на фоне пандемии ежегодные темпы роста выручки компании составляли 8,2% и 9,2% соответственно, однако если посмотреть на динамику еще на пять лет раньше, то они были в районе 2,4% - чуть выше уровня потребительской инфляции в США за соответствующий период. При текущих котировках мы считаем акции Clorox переоцененными по фундаментальным показателям", - пишет старший аналитик Сергей Вахрамеев.

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