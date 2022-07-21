"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Tesla

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $757 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции Tesla торгуются существенно дороже относительно конкурентов, но темпы роста продаж эмитента замедляются, что ставит под сомнение оправданность высокой капитализации компании в краткосрочном периоде. Мы скорректировали наш целевой ориентир по бумагам автопроизводителя в сторону понижения. Рекомендуем держать акции с прогнозной стоимостью на уровне $757", - указывают эксперты.

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