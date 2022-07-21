"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФСК ЕЭС с целью 0,12000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФСК ЕЭС" с целью 0,12000 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,45%, стоп-приказ: 0,08500 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Последние новости о слиянии с "Россетями" дали позитивный фундаментальный повод для роста бумаг. Синергетический эффект и эффект от масштаба в среднесрочной перспективе могут существенно нарастить показатели данной монополии", - считают аналитики.

"С технической точки зрения пробой локального сопротивления 0,0950 руб. говорит о возможном развитии восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,08500 руб. риск на портфель составит 0,98%", - указывают в "Финаме".

ПАО "ФСК ЕЭС" - российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России. В этом виде деятельности компания является субъектом естественной монополии.

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