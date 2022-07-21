"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Visa с целью $190

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Visa Inc. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,9%, стоп-приказ: $218,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что на опасениях рецессии в развитых странах бумага может скорректироваться к уровням поддержки.

"С технической точки зрения бумаги дошла до ключевого уровня сопротивления. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $218,5 риск на портфель составит 0,12%", - указывают в "Финаме".

Visa Inc. является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей свыше 15 тысяч финансовых учреждений. Ежегодно в системе компании обрабатывается порядка 165 млрд финансовых транзакций, а общий объем проведенных платежей превышает $10 трлн в год.

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