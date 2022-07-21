S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3890-3970п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3890-3970 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 удержался выше верхней границы нисходящего канала и 50-дневной скользящей средней. MACD не подает сигналов о возможной смене текущего тренда, RSI находится в нейтральной зоне. Позитивные результаты корпоративных отчетностей поддерживают краткосрочный рост котировок. Ближайшая поддержка для S&P 500 располагается на уровне 3700 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.