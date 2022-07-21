Долгосрочная динамика нефтяных цен зависит от России и Китая - "Фридом Финанс"

Долгосрочная динамика нефтяных цен зависит от России и Китая, до появления существенных драйверов роста или снижения котировок актуальным останется диапазон $98,5-124 за баррель, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Нефть марки Brent с марта текущего года торгуется в диапазоне $98,5-124 за баррель, и лишь уверенный выход за его пределы способен сформировать новый тренд. Вместе с тем еженедельных данных о запасах углеводородного сырья и нефтепродуктов в Штатах для этого недостаточно. Смена тренда могла бы произойти при пересмотре объемов добычи или потребления нефти. Потребление может снизиться, если Китай, как ведущий мировой импортер нефти, вновь объявит о локдауне в связи с новой вспышкой заболеваемости COVID-19. Сокращение производства возможно в случае частичного эмбарго на поставки российской нефти или установления потолка закупочных цен для нее, - пишут эксперты в комментарии. - Таким образом, есть предпосылки как для долгосрочного снижения, так и для долгосрочного роста мировых цен на нефть, но пока ни одна из них не реализовалась. До появления существенных драйверов роста или снижения нефтяных котировок они продолжат колебания в указанном выше диапазоне".

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