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21 июля 2022 года 09:55

Цены рублевых корпбондов в четверг сохранят умеренные и смешанные колебания

Москва. 21 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду сохранят умеренную разнополярную динамику на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-1,6% и достигли максимальных значений на момент закрытия с начала июня.

Трейдеры продолжили следить за публикацией отчетов компаний за второй квартал, оценивая их показатели на фоне высокой инфляции и опасений рецессии в экономике США, а также оценивали свежие статистические данные.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне упали на 5,4% относительно предыдущего месяца и составили 5,12 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня 2020 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 5,38 млн по сравнению с 5,41 млн в мае. Сокращение продаж по сравнению с июнем прошлого года составило 14,2%.

В Азии в четверг отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне среды).

Рынок продолжает следить за сезоном корпоративной отчетности и за заседаниями мировых центробанков. Инвесторы обеспокоены перспективами повышения ключевых ставок для борьбы с рекордными уровнями инфляции. Их опасения связаны с возможными рисками экономической рецессии.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг, принял решение сохранить параметры ультрамягкой монетарной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Однако банк повысил прогноз роста потребительских цен в стране в текущем фингоду до 2,3% с 1,9%, озвученных в апреле. При этом прогноз повышения ВВП ухудшен до 2,4% с 2,9%.

Объем японского экспорта в июне подскочил на 19,4% в годовом выражении, до 8,628 трлн иен, на фоне высокого спроса на горнорудное сырье за рубежом, говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали увеличения показателя на 16%. Объем импорта при этом увеличился на 46,1% и составил 10,012 трлн иен.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены проседают на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:32 МСК составила $106,28 за баррель (-0,6% и -0,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $99,11 за баррель (-0,8% и -0,9% накануне).

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, демонстрирует рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня 2-летней давности, отмечает агентство Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду сократилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,401 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,159 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июля не изменился по отношению к понедельнику и составил 108,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день всего 0,02%, составив 788,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "СистемаАФК-1P-19-боб" (+0,38%), "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,27%), "СТМ-001Р-01" (+0,18%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13-боб" (-0,56%), "Уралкалий-ПБО-06-Р" (-0,22%) и "Альфа-Банк-002Р-10-боб" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона выпуска облигаций серии 001Р-10R объемом 15 млрд руб. на уровне 8,81% годовых. Ставка 2-го купона определена равной ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Срок обращения выпуска - 1 год. Техразмещение запланировано на 21 июля.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П10 объемом 7 млрд руб. на уровне 10,8% годовых. Ставка 2-8-го купонов определена равной ставке 1-го купона, купоны квартальные, предусмотрена оферта через 2 года. Техразмещение запланировано на 22 июля.

АО им.Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) 21 июля начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн руб. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 18,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов, купоны квартальные. Предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) установило ставку 37-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 16,90% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд руб. в августе 2013 года, срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Ставка текущего купона - 17,69% годовых. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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