Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов на фоне подготовки к пику налоговых выплат июля

Москва. 21 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми перечислениями июля на следующей неделе.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 54,7-55,3 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 54,77 руб./$1 (-25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 55,8325 руб./EUR1 (-49,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,14 коп. к уровню закрытия 20 июля, до 55,25 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,91 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,65 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты июля. На следующей неделе им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ, акцизы (25 июля) и налог на прибыль (28 июля).

При этом основное внимание валютных трейдеров направлено на заседания ведущих центробанков мира. Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг, 21 июля. Решение будет объявлено в 14:45 МСК, пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард состоится в 15:30 МСК.

ЕЦБ готовится повысить процентные ставки впервые за 11 лет по итогам июльского заседания, которые будут подведены в четверг, при этом некоторые экономисты не исключают возможности их повышения сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) на фоне ускорения инфляции в еврозоне.

Подобное решение пойдет вразрез с прогнозом, которого придерживались большинство представителей руководства регулятора после заседания в июне, пишет агентство Bloomberg.

По итогам июньского заседания ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%.

При этом регулятор сигнализировал готовность поднять ставки на 25 б.п. в июле и рассмотреть возможность более активного подъема в сентябре. Однако участники рынка и аналитики в последнее время начали обсуждать вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне из-за высокой инфляции.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении, показали окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель является максимальным с начала расчета данных. Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,1% в мае.

Инфляция превышает целевой показатель европейского ЦБ, составляющий 2%, более чем в четыре раза.

В пятницу, 22 июля, состоится заседание Банка России. Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. - до 9,0% годовых. Некоторые экономисты не исключают больших шагов снижения - на 75 б.п. (до 8,75%) или даже на 100 б.п. (до 8,5%).

Непосредственно перед июльским заседанием совета директоров по ставке Банк России дополнительных сигналов не давал. В конце июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможности для снижения ставки. Она отметила изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политики (ДКП) на экономику.

Потребительские цены в РФ за последнюю отчетную неделю показали максимальное в текущем "дефляционном цикле" снижение, что вкупе с динамикой инфляционных ожиданий дает основания для более смелых прогнозов смягчения денежно-кредитной политики Банком России на заседании в эту пятницу.

Росстат с 9 по 15 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,17% после дефляции в 0,03% неделей ранее, инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%). Годовая инфляция в РФ на 15 июля замедлилась до 15,45-15,46% с 15,68% на 8 июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Инфляционные ожидания населения в июле снизились до 10,8% после роста до 12,4% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, инфляционные ожидания в июле приблизились к уровню января 2021 года, когда они составляли 10,5%. Наблюдаемая населением инфляция, согласно опросу, в июле продолжила снижаться и составила 22,2% после 23,7% в июне и пикового значения за последние несколько лет в 25,1% в мае.

Большинство прогнозов аналитиков было собрано до публикации недельных данных по инфляции и свежей статистики по инфляционным ожиданиям.

Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит. "Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля. Запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, а на импорт нефти - 31 декабря 2022 года", - говорится в опубликованных в четверг разъяснениях.

В апреле британский МИД сообщал, что страна в течение 2022 года откажется от импорта российского угля и нефти, затем по мере возможности - и от газа.

"К концу 2022 года Великобритания положит конец зависимости от российского угля и нефти, и, как можно скорее после этого прекратит импорт газа", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Цены на нефть опускаются в четверг в связи с сигналами ослабления спроса на бензин в США.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, демонстрирует рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, до 228,4 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня двухлетней давности, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК в четверг составляет $106,04 за баррель, что на 0,82% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,86 за баррель, что на 1,02% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг газопровода "Северный поток". Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил в четверг, что поставки российского газа по нему возобновились после проведения технических работ, длившихся с 11 июля.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил о намерении добиться введения предельной закупочной цены для российской нефти к концу года. Выступая на форме по безопасности в американском Аспене, он заявил, что если Россия "хочет доставлять свои энергоносители морским путем", то ей "нужно будет продавать нефть по более низкой цене", чтобы получить страховку от западных фирм, занимающихся страхованием морских перевозок нефти, сообщает издание Politico.

Замминистра отметил, что запрет на страхование российских нефтяных перевозок в соответствии с шестым пакетом санкций Евросоюза вводится в декабре. Кроме того, по его словам, увеличение американских поставок нефти на мировой рынок обеспечит падение мировых цен на топливо.

Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок, если будет введен потолок цен на нее, заявил в эфире Первого канала вице-премьер РФ Александр Новак. "Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", - подчеркнул он.