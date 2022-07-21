Резкие движения на рынке ОФЗ в четверг маловероятны - Инвестбанк Синара

Резкие движения на рынке рублевых гособлигаций в четверг маловероятны, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Мы ожидаем, что в четверг на рынке госдолга сохранятся умеренно оптимистичные настроения, чему будут способствовать данные, вышедшие в среду, о дефляции на прошлой неделе, но накануне заседания ЦБ инвесторы, вероятно, воздержатся от резких движений", - отмечает эксперт в комментарии.

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