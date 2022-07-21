Снижение ставки ЦБР 22 июля 2022г может составить 75 б.п. - "Солид Брокер"

Снижение ключевой ставки Банка России на заседании в пятницу, 22 июля 2022 года, может составить 75 б.п. (до 8,75% годовых), полагают аналитики "Солид Брокер".

"На наш взгляд, текущие данные по инфляции (как по потребительской, так и по промышленной) дают основания Банку России на заседании в пятницу снизить ключевую ставку даже ниже 9% - консенсуса экономистов. Мы предполагаем снижение сразу на 75 б.п. (до 8,75%), - пишут эксперты инвестиционной компании в комментарии. - Экономика нуждается в более дешевых деньгах, а вреда в виде высокой инфляции сейчас нет. Возможно, при введении нового бюджетного правила курс доллара будет ближе к 70 рублям, что слегка разгонит инфляцию. Поэтому мы считаем, что ЦБ не будет слишком агрессивно снижать ставку, но на 75 б.п. вполне можно рассчитывать".

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