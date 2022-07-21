Вероятный диапазон торгов нефти в четверг - $105-107/барр. - ПСБ

Актуальный диапазон цены нефти марки Brent на четверг остается прежним - $105-107 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent на торгах в четверг будут снова зажаты в диапазоне $105-107 за баррель, но не исключаем преобладания негативных настроений на фоне неопределенной ситуации на рынке энергоносителей. Так, в США опять активизировались комментарии на тему установления потолка цен на российскую нефть к декабрю текущего года", - отмечает аналитик.

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