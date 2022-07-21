Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $105,1-107,5/барр. в четверг - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $105,1-107,5 за баррель на торгах в четверг, а после заседания ЕЦБ, скорее всего, приблизятся к его верхней границе, полагают аналитики Sber CIB.

Доходность ОФЗ в среду уменьшилась в среднем на 4 б.п. вдоль кривой, констатируют эксперты. Росстат сообщил, что потребительские цены за неделю снова снизились - на 0,17%. "По нашему мнению, это очередной аргумент в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. на заседании в пятницу, и в четверг доходность рублевого госдолга продолжит падать", - указывают в инвестбанке.

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