Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут новости компаний, заседание ЕЦБ, макростатистика в США:

- Операционные результаты Polymetal за второй квартал 2022 года;

- Финансовые и операционные результаты "Северстали" за второй квартал 2022 года;

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии на июль;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за июнь;

- Недельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.