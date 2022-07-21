Кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз на 10-20 б.п. в четверг - ПСБ

Снижение инфляции и инфляционных ожиданий формирует позитивный фон для рынка ОФЗ в четверг, кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз на 10-20 б.п., считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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