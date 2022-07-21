Рубль может временно закрепиться ниже 55 руб./$1 - ПСБ

Курс рубля может временно закрепиться ниже уровня 55 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы продолжаем сохранять взгляд на укрепление рубля, пара доллар/рубль может временно закрепиться под отметкой 55 руб./$1. Заметим, что повышенная волатильность возможна в паре евро/рубль на фоне заседания ЕЦБ, на котором вполне может быть принято решение о более резком повышении ключевой ставки, чем ожидает рынок", - пишет эксперт в комментарии.

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