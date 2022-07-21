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Главная / Мнения аналитиков / Рубль может временно закрепиться ниже 55 руб./$1 - ПСБ
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21 июля 2022 года 09:39
Рубль может временно закрепиться ниже 55 руб./$1 - ПСБ
Курс рубля может временно закрепиться ниже уровня 55 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы продолжаем сохранять взгляд на укрепление рубля, пара доллар/рубль может временно закрепиться под отметкой 55 руб./$1. Заметим, что повышенная волатильность возможна в паре евро/рубль на фоне заседания ЕЦБ, на котором вполне может быть принято решение о более резком повышении ключевой ставки, чем ожидает рынок", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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