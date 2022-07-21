Возможно снижение котировок нефти к $103-104/барр. - BCS Express

Возможно коррекционное снижение котировок нефти марки Brent к уровням $103-104 за баррель, считают эксперты BCS Express.

"На рынке нефти сохраняются две ключевые повестки, которые конкурируют за внимание инвесторов: дефицит производственных мощностей и перспектива разрушения спроса из-за рецессии. Первая поддерживает цены выше $100 за баррель нефти марки Brent, а вторая не пускает цены еще выше и угрожает падением при ухудшении ситуации. В среду последний день торговался августовский контракт на американский сорт WTI, с четверга наблюдение переходит на сентябрьский контракт, который торгуется чуть ниже. В результате спред Brent к WTI расширился почти до $7. Такая структура может подчеркивать надежды рынка на более быстрый рост добычи в США, хотя статистика от EIA заставляет сомневаться в этом. К тому же впереди ежегодный сезон ураганов, когда добыча в Мексиканском заливе оказывается под угрозой форс-мажора, - отмечают аналитики инвестиционной компании. - В среду фьючерсы на нефть марки Brent незначительно скорректировались после уверенного трехдневного роста. Котировки не смогли преодолеть зону сопротивления $107-108 за баррель, что повышает шансы на дальнейшую коррекцию в район $103-104".

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