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21 июля 2022 года 09:14

Brent подешевела до $106 за баррель

Фондовые индексы США закрылись ростом в среду. Китайские индексы снижаются, остальные рынки акций Азии в небольшом плюсе на торгах в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг.

Американские фондовые индексы завершили подъемом торги в среду и достигли максимальных значений на момент закрытия с начала июня.

Трейдеры продолжили следить за публикацией отчетов компаний за второй квартал, оценивая их показатели на фоне высокой инфляции и опасений рецессии в экономике США, а также оценивали свежие статистические данные.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне упали на 5,4% относительно предыдущего месяца и составили 5,12 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня 2020 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 5,38 млн по сравнению с 5,41 млн в мае.

Сокращение продаж по сравнению с июнем прошлого года составило 14,2%.

Netflix Inc. (SPB: NFLX), крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировал отток почти 1 млн пользователей во втором квартале, при этом компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки. Акции компании по итогам торгов выросли на 7,4%.

Бумаги Biogen Inc. (SPB: BIIB) подешевели на 5,8%. Компания, работающая в сфере биотехнологий, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2022 года в 2,4 раза, однако ее выручка сократилась и оказалась хуже прогнозов рынка.

Котировки акций Abbott Laboratories (SPB: ABT) уменьшились на 1,6%, несмотря на то, что американская фармацевтическая компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2022 года, причем выручка и скорректированная прибыль превзошли ожидания аналитиков.

Акции Nasdaq Inc. (SPB: NDAQ) прибавили в цене 6,1%. Биржевой оператор увеличил выручку во втором квартале 2022 года на 6%, однако его чистая прибыль снизилась на 10%. Компания объявила о намерении провести сплит акций с коэффициентом "3 к 1".

Американский M&T Bank (SPB: MTB) Corp. во втором квартале текущего года снизил чистую прибыль более чем в 1,5 раза. Тем не менее его акции по итогам торгов выросли на 0,5%.

Акции Baker Hughes уменьшились на 8,3%. Нефтесервисная корпорация во втором квартале 2022 года увеличила чистый убыток более чем в 5,5 раза, а скорректированная прибыль компании оказалась хуже прогноза.

Акции BlackRock (SPB: BLK) подорожали на 1%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, приобрела компанию Vanguard Renewables, занимающуюся производством возобновляемого природного газа. Сделка оценивается в $700 млн, BlackRock может инвестировать еще более $1 млрд на расширение Vanguard Renewables, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду вырос на 47,79 пункта (0,15%) и составил 31874,84 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 23,21 пункта (0,59%) - до 3959,90 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 184,50 пункта (1,58%) и составил 11897,65 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг без единой динамики.

Рынок на этой неделе продолжает следить за начавшимся сезоном корпоративной отчетности, благодаря которому фондовые индексы США демонстрировали рост, и за заседаниями мировых центробанков. Инвесторы обеспокоены перспективами повышения ключевых ставок для борьбы с рекордными уровнями инфляции. Их опасения связаны с возможными рисками экономической рецессии.

"После сильных показателей на Уолл-стрит в последние два дня, в частности среди акций техкомпаний, рынки могут взять передышку. Сохраняется осторожность в отношении китайских акций на фоне вируса (COVID-19 - ИФ) и рисков в секторе недвижимости", - отметил рыночный аналитики IG Иеп Жун Ронг.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 мск прибавил 0,2%.

Среди лидеров роста в составе индикатора - акции производителя оптического оборудования Nikon Corp. (+2,5%), выпускающей электрическое оборудование GS Yuasa Corp. (+2,4%) и IT-компании Fujitsu Ltd. (+2%).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг, принял решение сохранить параметры ультрамягкой монетарной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Однако банк повысил прогноз роста потребительских цен в стране в текущем фингоду до 2,3% с 1,9%, озвученных в апреле. При этом прогноз повышения ВВП ухудшен до 2,4% с 2,9%.

Объем японского экспорта в июне подскочил на 19,4% в годовом выражении, до 7,223 трлн иен, на фоне высокого спроса на горнорудное сырье за рубежом, говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали увеличения показателя на 16%.

Объем импорта при этом увеличился на 46,1% и составил 6,854 трлн иен.

Гонконгский Hang Seng к 8:35 мск снизился на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,5%.

В лидеры снижения в Гонконге входят бумаги девелоперских и строительных компаний Китая, включая Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-6,4%), Longfor Group Holdings Ltd. (-5,3%) и China Resources Land Ltd. (-4,4%). Также в значительном минусе торгуются акции оператора сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-2,2%).

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. повышается на 1,5%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Акции платежного сервиса Zip Co. подскочили в цене на 13% на новости о том, что компания может реструктурировать свои международные операции для выхода на прибыльный уровень.

Капитализация крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. падает на 1,7% и 2,8% соответственно.

Цены на нефть опускаются в четверг в связи с сигналами ослабления спроса на бензин в США.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, демонстрирует рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, до 228,4 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня двухлетней давности, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $106,03 за баррель, что на $0,89 (0,83%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,43 (0,4%), до $106,92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,86 за баррель, что на $1,02 (1,02%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,86 (0,9%), до $99,88 за баррель.

"Спрос на бензин в США не слишком высок, несмотря на то что сейчас пиковый сезон его потребления, - отмечает аналитик Zhaojin Futures Co. Гао Цзянь. - Поскольку автомобильный сезон скоро закончится, а экономический рост замедляется, рынку следует понимать, что спрос на нефтепродукты уменьшится".

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг газопровода "Северный поток". Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил в четверг, что поставки российского газа по нему возобновились после проведения технических работ, длившихся с 11 июля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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