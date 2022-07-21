"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Abbott на уровне $130

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Abbott Laboratories на уровне $130 за штуку с рекомендацией "покупать" на фоне нейтральной оценки отчетности эмитента за II квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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