Предпосылок для ослабления рубля в краткосрочной перспективе недостаточно - BCS Express

Предпосылок для ослабления рубля по отношению к доллару США в краткосрочной перспективе пока недостаточно, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс валютной пары USD/RUB в среду закрывался около 55 руб./$1. Рубль по-прежнему выглядит крепко, и в краткосрочной перспективе недостаточно предпосылок для слома этой тенденции. Комплекс ключевых причин прежний: высокий профицит торгового баланса на фоне устойчиво высокого экспорта и слабого импорта, а также стихийный процесс девалютизации - выдавливание населения и бизнеса из "недружественных" валют", - указывает аналитик в обзоре.

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