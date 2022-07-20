Цены евробондов РФ демонстрируют смешанную динамику при сниженной активности участников рынка

Москва. 20 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду небольшую смешанную динамику при сниженной активности участников в ожидании заседаний мировых центробанков. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также почти не изменились в цене, что в итоге привело лишь к незначительным колебаниям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились в цене за день на 8,6 базисного пункта - до 35,47% от номинала (их доходность опустилась на 3 базисных пункта - до 17,14% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,4 базисного пункта - до 34,71% от номинала (их доходность выросла на 0,9 базисного пункта - до 17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,7 базисного пункта).Вместе с тем самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 31 базисный пункт - до 34,16% от номинала (их доходность уменьшилась на 11,4 базисного пункта - до 15,2% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 75,3 базисного пункта - до 32,94% от номинала (их доходность упала на 77,6 базисного пункта - до 39,13% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 32 базисных пункта - до 34,86% от номинала (их доходность упала на 22,7 базисного пункта и составила 29,57% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 0,9 базисного пункта, поднявшись до 32,18% от номинала (их доходность снизилась на 0,3 базисного пункта - до 26,2% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подешевели за день 29 базисных пунктов - до 40,26% от номинала (их доходность увеличилась на 70 базисных пунктов - до 59,44% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 384,2 базисного пункта, подорожав до 42,81% от номинала (его доходность упала на 1224,4 базисного пункта - до 96,7% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 июля отличалась смешанными настроениями, активность участников рынка поубавилась в ожидании ключевых для мирового рынка капитала событий - решений ведущих центробанков по ставкам.

В четверг, 21 июля, станут известны итоги июльского заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор, как ожидается, повысит ключевые процентные ставки впервые за 11 лет. При этом участники рынка и аналитики полагают, что ставки могут быть повышены как на 25, так и на 50 базисных пунктов.

Заседание Федеральной резервной системы пройдет на следующей неделе, и аналитики считают, что по его итогам ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, как и в июне. На прошлой неделе, после публикации статданных, многие участники рынка начали опасаться подъема сразу на 100 базисных пунктов, однако с тех пор эти страхи ослабли.