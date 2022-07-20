Дальнейшее снижение цены бумаг J&J маловероятно - Инвестбанк Синара

Дальнейшее снижение стоимости бумаг Johnson & Johnson маловероятно, инвесторы в полной мере учли негативный характер новости о снижении эмитентом прогноза выручки на 2022 год, несмотря на неплохие финансовые результаты за 2К22, и сокращении ориентира по прибыли на акцию из-за растущей инфляции, увеличения затрат на логистику и укрепления доллара к прочим валютам, говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Ирины Фомкиной.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.