Рубль днем продолжает умеренное повышение к доллару и евро на фоне подготовки к пику налоговых выплат июля

Москва. 20 июля. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине перед основными налоговыми перечислениями июля на следующей неделе.

Курс доллара США составил 54,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,82 руб./EUR1, подешевев на 82,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 57,48 копейки - до 55,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро в ходе дневных торгов в условиях повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты июля. На следующей неделе им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ, акцизы (25 июля) и налог на прибыль (28 июля).

При этом основное внимание валютных трейдеров направлено на заседания ведущих центробанков мира. В четверг станут известны итоги июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором регулятор, как ожидается, повысит ключевые процентные ставки впервые за 11 лет. При этом участники рынка и аналитики полагают, что ставки могут быть повышены как на 25, так и на 50 базисных пунктов (б.п.).

Заседание Федеральной резервной системы пройдет на следующей неделе, и аналитики считают, что по его итогам ставка будет повышена на 75 б.п., как и в июне. На прошлой неделе, после публикации статданных, многие участники рынка начали опасаться подъема сразу на 100 б.п., однако с тех пор эти страхи ослабли.

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность снятия части санкций с семи российских банков для обеспечения торговли продовольствием и удобрениями, сообщил вечером во вторник французский телеканал TF1.

Частичное смягчение мер ЕС коснется семи российских банков: ВТБ (MOEX: VTBR), Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), ВЭБ.РФ, Новикомбанка, Совкомбанка, а также банков "ФК Открытие" и "Россия", сообщает телеканал.

Предполагается, что в среду это предложение согласует Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, который, как ожидается, должен дать "зеленый свет" пакету дополнительных санкций против России, но также одобрить "усовершенствование применения" ряда принятых ранее мер.

Если Coreper одобрит предложение ЕК, то уже 20 июля оно будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза, чтобы как можно скорее вступить в силу, сообщает телеканал.

В новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также восемь юрлиц, между тем, сообщило во вторник близкое к институтам ЕС издание EUobserver со ссылкой на собственную информацию. По его данным, в основном новые меры коснутся российских политиков и военачальников.

Введение российскими банками комиссий по валютным счетам обусловлено не их желанием заработать, а внешними ограничениями, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Он напомнил, что банки не могут вводить комиссии по вкладам физлиц, по его словам, такие действия должны быть прописаны в договоре. ЦБ по-прежнему придерживается позиции, что вводить комиссии в одностороннем порядке без согласия клиента нельзя, подчеркнул Мамута.

Он также напомнил, что возможность использования активов в валютах "недружественных" стран постепенно сокращается, потому что "банки-контрагенты существенно ограничивают возможность переводов". В такой ситуации гражданам, по его словам, нужно подумать о переводе своих средств в какие-то другие более безопасные и легко используемые инструменты, в том числе, возможно, в другие валюты или другие инвестиционные активы.

"Для рубля не происходит ничего принципиально нового, все его движения так или иначе связаны с состоянием профицита торгового баланса России. Соотношение спроса и предложения валюты до сих пор неравномерно, и это работает на стороне российской валюты", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Российская валюта пользуется спросом благодаря локальному фактору в виде приближения налогового периода, пик которого придется на следующую неделю. Кроме того, на рынок продолжают действовать все те же привычные факторы: спрос на валюту даже после легализации параллельного импорта пока не может уравновесить ее приток на "Московскую биржу", поступающий со стороны российских экспортеров. Инвесторы ждут прояснения ситуации с новой модификацией бюджетного правила, которое, по информации СМИ, находится в стадии обсуждения. При этом проведение интервенций против рубля в валютах дружественных стран выглядит нетривиальной задачей из-за их низкой ликвидности на "Мосбирже" (по сути, она есть только в юане). Мы видим риски того, что новое бюджетное правило может начать работать не раньше IV квартала, и тогда в ближайшей перспективе российская валюта будет иметь все шансы продолжить укрепление. В частности, мы не исключаем возвращения курса доллара к рублю в диапазон 50 - 55 во время июльского налогового периода, пик которого приходится на следующую неделю", - говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Олег Сыроваткин.

Цены на нефть снижаются в среду на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками может приблизить наступление рецессии в глобальной экономике.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду составляет $105,82 за баррель, что на 1,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,77 за баррель, что на 1,39% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 1%, до максимума с 4 июля, а цена WTI выросла на 1,6% и обновила максимум с 8 июля на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране.

Участники рынка ждут заседаний ЕЦБ в четверг и ФРС на следующей неделе. При этом у трейдеров есть опасения, что эти центробанки могут повысить ставки сильнее, чем прогнозируемые 25 и 75 б.п. соответственно.

Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тыс. баррелей.

Официальная статистика министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликована в среду в 17:30 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 9,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 9,53% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 9,58% и 9,6% годовых соответственно.