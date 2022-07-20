Вероятен дальнейший рост котировок акций Netflix - Инвестбанк Синара

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" прогнозируют дальнейший рост котировок акций Netflix Inc., считая опубликованные во вторник, 19 июля, финансовые результаты эмитента за второй квартал 2022 года позитивным фактором, сообщается в обзоре.

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