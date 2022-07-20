"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Intuitive Surgical с целью $233 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,1%, стоп-приказ: $206, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах 21 июля. Аналитики ожидают, что выручка составит $1,56 млрд, а прибыль на акцию - $1,2. Если отчетность превзойдет ожидания, рынок может заложить данный позитив в стоимость бумаг, отмечают в "Финаме".

Intuitive Surgical - американская корпорация, которая разрабатывает, производит и продает роботизированные продукты, предназначенные для улучшения клинических результатов пациентов с помощью минимально инвазивной хирургии, в первую очередь с помощью хирургической системы да Винчи.

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