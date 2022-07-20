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20 июля 2022 года 12:56
"Финам" установил рекомендацию "слабее рынка" для акций АЛРОСА
"Финам" установил рекомендацию "слабее рынка" для акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Алексея Калачева. "АЛРОСА" оказалась под серьезными санкциями и попала в американский лист SDN, что закрывает возможности для расчетов в долларах и создает проблемы с совершением сделок, поскольку может повлечь вторичные санкции для контрагентов. Это может привести к снижению продаж, хотя компания уверяет, что сохраняет устойчивость, и подтверждает планы по добыче алмазов. При этом с марта 2022 года эмитент прекратил публиковать ежемесячные данные о продажах и квартальную отчетность, убрал из свободного доступа корпоративные новости, а также закрыл информацию о некоторых важных для анализа компании решениях. Это затрудняет анализ компании и не позволяет дать ее перспективам сколько-нибудь обоснованную оценку, - пишет эксперт в обзоре. - С учетом этих факторов мы присваиваем акциям "АЛРОСА" рейтинг "слабее рынка". Однако оценка может измениться, если у компании получится решить задачу прямых поставок алмазов в Индию и расчетов в национальных валютах. Это могло бы стать драйвером роста цены акций из текущей низкой позиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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