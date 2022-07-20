"Финам" установил рекомендацию "слабее рынка" для акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Алексея Калачева.

"АЛРОСА" оказалась под серьезными санкциями и попала в американский лист SDN, что закрывает возможности для расчетов в долларах и создает проблемы с совершением сделок, поскольку может повлечь вторичные санкции для контрагентов. Это может привести к снижению продаж, хотя компания уверяет, что сохраняет устойчивость, и подтверждает планы по добыче алмазов. При этом с марта 2022 года эмитент прекратил публиковать ежемесячные данные о продажах и квартальную отчетность, убрал из свободного доступа корпоративные новости, а также закрыл информацию о некоторых важных для анализа компании решениях. Это затрудняет анализ компании и не позволяет дать ее перспективам сколько-нибудь обоснованную оценку, - пишет эксперт в обзоре. - С учетом этих факторов мы присваиваем акциям "АЛРОСА" рейтинг "слабее рынка". Однако оценка может измениться, если у компании получится решить задачу прямых поставок алмазов в Индию и расчетов в национальных валютах. Это могло бы стать драйвером роста цены акций из текущей низкой позиции".

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