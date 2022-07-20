BCS Express сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Netflix

Аналитики BCS Express сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $285 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

При этом эксперты отмечают, что ожидают рост котировок бумаг эмитента ближе к IV кварталу 2022 года, когда график релиза контента компании будет наибольший и появятся подробности комбинированного плана менеджмента по подписке пользователей.

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