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20 июля 2022 года 11:40

Рынок акций РФ утром растет во главе с Газпромом, индекс РТС отыграл 1200п за счет укрепления рубля

Москва. 20 июля. Рынок акций РФ утром в среду растет в рамках коррекции вслед за мировыми фондовыми площадками, сдерживающим фактором выступают сообщения о новых антироссийских санкциях Запада; индекс РТС отыграл рубеж 1200 пунктов за счет укрепления рубля, локомотивом роста выступают акции "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2093,47 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1206,85 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар просел до 54,65 рубля (-0,7 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,2%), "Газпрома" (+2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) возобновит регулярные пассажирские рейсы Москва - Пекин. Полеты будут выполняться один раз в неделю на Airbus A330.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-4,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Во вторник вечером глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила о решении ЕС усилить индивидуальные санкции в отношении России, включив еще 55 человек в санкционные списки.

Она 18 июля принимала участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, где обсуждались дополнительные санкции, предложение по которым находится в настоящий момент на рассмотрении Комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС и, как ожидается, будет ими согласовано в среду.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, у российского рынка акций вряд ли хватит сил на масштабный рост.

Внешний фон можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть корректируются вниз после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. Тем временем, в США заявили о готовности ввести новые санкции против России.

Нефть сортов Brent и WTI отступают от краткосрочных сопротивлений $107 и $103,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), корректируясь после уверенного роста предыдущих сессий. Часовые графики фьючерсов при этом остаются в восходящих трендах и указывают на возможное возвращение к росту, который мог бы перерасти в смену среднесрочных настроений. В среду на рынке ждут отчета Минэнерго США о запасах, который может показать увеличение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.

Индекс МосБиржи остается зажатым в диапазоне 2045-2150 пунктов без четкого направления движения, инвесторам не хватает поводов для масштабных покупок. В Европе ждут планов по урегулированию возможного газового кризиса, в США - очередных данных с рынка жилья. Рисковые активы пытаются вернуться к повышению, но покупателям в преддверии увеличения процентных ставок ЕЦБ и ФРС стоит проявлять повышенную осторожность, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", рост потребительских цен в Великобритании ускорился в июне до 9,4% с майских 9,1%, обновив максимум с 1982 года. Консенсус-прогноз при этом предполагал ускорение роста цен лишь до 9,3% г/г. Ценовое давление в Великобритании, особенно относительно энергии и продовольствия, продолжает усиливаться, в связи с чем глава Банка Англии допустил повышение ставки на полпроцента на заседании в начале августа. Впрочем, пока потенциал для дальнейшего ускорения инфляции в Великобритании сохраняется.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в среду утром внешние рынки показывают положительную динамику. Европейские фондовые фьючерсы также в "зеленой" зоне за исключением Великобритании, где вышли данные, свидетельствующие об ускорении потребительской инфляции.

Из значимой отчетности следует выделить Tesla (SPB: TSLA), Alcoa (SPB: AA), United Airlines. Динамика рынков будет зависеть от представленных результатов. В целом, не исключено, что глобальные рынки в среду могут продолжить рост.

На рынке акций РФ для индекса МосБиржи сохраняется целевой диапазон 2050-2100 пунктов, полагает Соловьев.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне откат индекса МосБиржи на отсечках дивидендов "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) сдерживался ростом бумаг "Газпрома" на сообщении, что компания начнет прокачку газа по "Северному потоку" в четверг, в соответствии с графиком окончания профилактики. Из-за отсутствия турбин газопровод будет работать не на полную мощность, но и это уже хорошо, поскольку ранее были опасения, что Россия вообще прекратит питать Европу газом. Однако пока рано делать ставку на дальнейший рост акций "Газпрома".

Акции Сбербанка и ВТБ в среду могут выглядеть лучше рынка. Для среднесрочных вложений по-прежнему интересен банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с его более чем 13%-ными полугодовыми дивидендами. В итоге, в среду вероятна очередная попытка рынка отскочить вверх, но среднесрочным инвесторам лучше занять выжидательную позицию.

Рынок с большой вероятностью даст купить многие бумаги значительно дешевле: вероятность ухода индекса МосБиржи под отметку 2000 пунктов остается высокой. Рубль в среду может продолжить укрепление перед налоговыми платежами, отмечает Антонов.

В США индексы акций завершили торги ростом на 2,4-3,1%, максимальными темпами почти за месяц. Nasdaq (+3,1%) стал лидером роста благодаря скачку котировок акций крупных технологических компаний, включая Apple (+2,7%) и Alphabet (+4,4%), отскочивших после падения днем ранее.

Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 завершили сессию в плюсе, наибольший подъем показали подындексы телекоммуникационных, финансовых и промышленных компаний, отмечает Market Watch.

По данным Минторга США, число новостроек в стране в июне сократилось на 2% относительно мая и составило 1,559 млн (минимум с апреля 2021г) при прогнозах роста до 1,58 млн, сообщил Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек составило 1,591 млн, а не 1,549 млн, как сообщалось ранее.

В среду в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40 и FTSE растут на 0,2-0,4%, DAX топчется на месте) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых и ставку по пятилетним кредитам на отметке 4,45% годовых. Кроме того, китайский ЦБ влил 3 млрд юаней ($444,9 млн) в финсистему страны в рамках семидневных операций обратного РЕПО.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены корректируются вниз после роста накануне до максимумов с начала июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $106,0 за баррель (-1,3% и +1% во вторник), августовская цена WTI - $102,4 за баррель (-1,8% и +1,6% накануне).

Нефть дешевела большую часть прошлой сессии, однако под конец торгов перешла к росту и обновила максимумы с начала июля (Brent - с 4 июля, WTI - с 8 июля) на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране, пишет MarketWatch.

Президент США Джо Байден во вторник пообещал предпринять "решительные меры со стороны исполнительной власти" для борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики, не уточнив детали таких мер.

Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тыс. баррелей.

Официальная статистика Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликована в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции SFI (MOEX: SFIN) (+6,5%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,8%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,2%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,2%), бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,9%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,9%).

Подешевели бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,4%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,78 млрд рублей (из них 3,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,37 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 412,24 млн рублей на акции "Россетей").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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