Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов на фоне подготовки к пику налоговых выплат июля

Москва. 20 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми перечислениями июля на следующей неделе.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 55,04 - 55,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 55,05 руб./$1 (-40,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 56,155 руб./EUR1 (-44 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,94 коп. к уровню закрытия 19 июля, до 55,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,7 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,13 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты июля. При этом основное внимание валютных трейдеров направлено на заседания ведущих центробанков мира.

В четверг станут известны итоги июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором регулятор, как ожидается, повысит ключевые процентные ставки впервые за 11 лет. При этом участники рынка и аналитики полагают, что ставки могут быть повышены как на 25, так и на 50 базисных пунктов (б.п.).

Заседание Федеральной резервной системы пройдет на следующей неделе, и аналитики считают, что по его итогам ставка будет повышена на 75 б.п., как и в июне. На прошлой неделе, после публикации статданных, многие участники рынка начали опасаться подъема сразу на 100 б.п., однако с тех пор эти страхи ослабли.

Европейский союз рассматривает возможность снятия части санкций с семи российских банков для обеспечения торговли продовольствием и удобрениями, сообщил вечером во вторник французский телеканал TF1.

Частичное смягчение мер ЕС коснется семи российских банков: ВТБ (MOEX: VTBR), Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), ВЭБ.РФ, Новикомбанка, Совкомбанка, а также банков "ФК Открытие" и "Россия", сообщает телеканал.

Предполагается, что в среду это предложение согласует Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, который, как ожидается, должен дать "зеленый свет" пакету дополнительных санкций против России, но также одобрить "усовершенствование применения" ряда принятых ранее мер.

Если Coreper одобрит предложение ЕК, то уже 20 июля оно будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза, чтобы как можно скорее вступить в силу, сообщает телеканал.

В новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также восемь юрлиц, между тем, сообщило во вторник близкое к институтам ЕС издание EUobserver со ссылкой на собственную информацию. По его данным, в основном новые меры коснутся российских политиков и военачальников.

Нефть дешевеет утром в среду после подъема до максимумов с начала июля накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду составляет $106,17 за баррель, что на 1,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,82 за баррель, что на 1,38% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Нефть дешевела большую часть прошлой сессии, однако под конец торгов перешла к росту и обновила максимумы с начала июля (Brent - с 4 июля, WTI - с 8 июля) на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране, пишет MarketWatch.

Президент США Джо Байден во вторник пообещал предпринять "решительные меры со стороны исполнительной власти" для борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики, не уточнив детали таких мер.

Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тыс. баррелей.

Официальная статистика министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликована в среду в 17:30 МСК.