Актуальный диапазон торгов нефти в среду - $105-107/барр. - ПСБ

Актуальный диапазон торгов для фьючерсов на нефть марки Brent в среду - $105-107 за баррель, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой

"Статистика от Американского института нефти показала рост запасов сырой нефти на 1,86 млн барр., бензинов - на 1,29 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2,15 млн барр. Статистика от Минэнерго выйдет в среду, и мы считаем ее более показательной для оценки ситуации со спросом на энергоносители в стране. Скорее всего, снова увидим сокращение спроса и рост запасов нефтепродуктов. Также из новостей отметим объявление о прекращении 3-месячной блокировки портов и месторождений нефти в Ливии, что в перспективе может означать возврат на рынок дополнительного предложения (сейчас страна добывает 0,6 млн барр./день), - отмечает аналитик. - Мы не видим поводов для значительного отскока котировок нефти марки Brent в среду - сопротивление начинается от $107,5 за баррель. Актуальным диапазоном на день видим $105-107 за баррель".

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