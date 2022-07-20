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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможно закрепление рубля около 54,5 руб./$1 в среду - Sber CIB
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20 июля 2022 года 10:21

Возможно закрепление рубля около 54,5 руб./$1 в среду - Sber CIB

Возможно закрепление курса рубля около уровня 54,5 руб./$1 на торгах в среду, считают аналитики Sber CIB

Американский институт нефти сообщил, что в США за неделю выросли товарные запасы нефти и бензина, а запасы дистиллятов снизились. По мнению экспертов, данные по запасам от Минэнерго США, которые выйдут в среду, могут спровоцировать снижение котировок нефти марки Brent до $105,2 за баррель.

Доходности ОФЗ во вторник выросли в среднем еще на 2 б.п. вдоль кривой. По мнению аналитиков инвестбанка, в среду торги ОФЗ будут проходить в боковом тренде - рынок ждет данные Росстата по недельной инфляции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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