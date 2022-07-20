Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в еврозоне, России и США:

- Данные по недельной инфляции в России;

- Индексы цен производителей в Германии и России за июнь;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне за июль;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за июнь;

- Недельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в хранилищах от Минэнерго США.

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