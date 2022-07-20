Рынок акций РФ может начать торги в среду с роста - ПСБ

Российский фондовый рынок может начать торговую сессию в среду с роста, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Индекс Мосбиржи, вероятно, постарается отскочить от своего минимума. На данный момент сохраняем наш целевой диапазон для него в 2050-2100 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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