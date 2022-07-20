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20 июля 2022 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в среду покажут умеренную смешанную динамику

Москва. 20 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду продемонстрирует умеренную смешанную динамику на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; поддержку рынку продолжат оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций завершили торги ростом на 2,4-3,1%, максимальными темпами почти за месяц. Nasdaq (+3,1%) стал лидером роста благодаря скачку котировок акций крупных технологических компаний, включая Apple (+2,7%) и Alphabet (+4,4%), отскочивших после падения днем ранее.

Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 завершили сессию в плюсе, наибольший подъем показали подындексы телекоммуникационных, финансовых и промышленных компаний, отмечает Market Watch.

По данным Минторга США, число новостроек в стране в июне сократилось на 2% относительно мая и составило 1,559 млн (минимум с апреля 2021 года), при прогнозах роста до 1,58 млн, сообщил Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек составило 1,591 млн, а не 1,549 млн, как сообщалось ранее.

В среду в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых и ставку по пятилетним кредитам на отметке 4,45% годовых. Кроме того, китайский ЦБ влил 3 млрд юаней ($444,9 млн) в финсистему страны в рамках семидневных операций обратного РЕПО.

Председатель Резервного банка Австралии (центробанк страны) Филип Лоу ожидает, что инфляция во втором квартале ускорилась и считает необходимым предпринять меры для возвращения показателя к 2-3%. В первом квартале потребительские цены в стране выросли на 5,1% в годовом выражении. Данные за апрель-июнь будут опубликованы на следующей неделе.

В своей речи в Мельбурне Лоу заявил также, что нейтральная ключевая ставка при текущем уровне инфляции должна составлять по крайней мере 2,5%, в то время как на данном этапе она находится на отметке 1,35%.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются вниз после роста накануне до максимумов с начала июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:22 МСК в среду составила $106,12 за баррель (-1,2% и +1% во вторник), августовская цена WTI - $103,0 за баррель (-1,2% и +1,6% накануне).

Нефть дешевела большую часть прошлой сессии, однако под конец торгов перешла к росту и обновила максимумы с начала июля (Brent - с 4 июля, WTI - с 8 июля) на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране, пишет MarketWatch.

Президент США Джо Байден во вторник пообещал предпринять "решительные меры со стороны исполнительной власти" для борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики, не уточнив детали таких мер.

Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тыс. баррелей. Официальная статистика Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов выйдет в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник увеличилась вдвое по отношению к предыдущему торговому дню, но осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 4,22 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,387 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций умеренно снизились.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июля снизился на 0,05% по отношению к понедельнику и составил 108,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день всего 0,03%, составив 788,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Альфа-Банк-002Р-12-боб" (-0,47%), "Европлан ЛК-001Р-01" (-0,46%) и "Аэрофлот-П01-БО-01" (-0,38%), а в лидерах роста - облигации "ГТЛК-001Р-13-боб" (+1,85%), "Альфа-Банк-002Р-10-боб" (+0,33%) и "СТМ-001Р-01" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что СФО "Спутник Финанс" полностью разместило 10-летний выпуск облигаций класса "Б" объемом 5 млн руб. Выпуск размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.

Также "Спутник Финанс" 19 июля начал размещение 5-летнего выпуска облигаций класса "А" объемом 600 млн руб. Бонды размещаются по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость - 1 тыс. руб.

Компания "Биннофарм Групп" установила ставку 1-го купона выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд руб. на уровне 10,35% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные, срок обращения выпуска - 15 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Техразмещение запланировано на 21 июля.

ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") на неделе с 25 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. Ориентир доходности - премия 500 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Предусмотрены квартальные купоны. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд руб., зарегистрированной Московской биржей 6 июля.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) определило ставку 21-24-го купонов выпуска облигаций 22-й серии в размере 9,15% годовых. ФСК ЕЭС разместила 15-летние облигации 22-й серии объемом 10 млрд руб. в августе 2012 года. Ставка 1-2-го купонов определена по результатам book building в размере 9% годовых. Ставка 3-20-го купонов зависела от индекса потребительских цен и определялась как уровень инфляции за год +2,5% годовых. По выпуску 3 августа 2022 года предстоит оферта.

OOO "СФО МОС МСП 2" перенесло сбор книги заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд руб. со сроком обращения 11 лет на более поздний срок. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск с 11:00 19 июля до 15:00 20 июля. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Ориентир доходности - не выше 200 б.п. к ОФЗ на сроке 1,7 года. Также предусмотрено их досрочное погашение по усмотрению эмитента - в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10%.

АО им.Т.Г.Шевченко (Краснодарский край) выкупило в рамках оферты 4,17 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб., таким образом, компания выкупила 0,8% выпуска. Размер выплат с учетом НКД составил 4,3 млн руб. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 500 млн руб. в ноябре 2019 года по ставке квартального купона 13,5% годовых до погашения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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