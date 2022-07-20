Вероятно продолжение укрепления рубля на торгах в среду - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение укрепления рубля по отношению к доллару США на торгах в среду, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль во вторник продолжал укрепление на налоговом периоде, в первый час торгов валютная пара доллар/рубль очень уверенно преодолела поддержку 56 руб./$1. В течение дня тестировался психологически важный уровень 55 руб./$1, но день закончился на 45 копеек выше этой отметки. Ждем в среду продолжения укрепления российской валюты", - отмечает эксперт.

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