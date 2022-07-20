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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно продолжение укрепления рубля на торгах в среду - "Алор Брокер"
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20 июля 2022 года 09:45
Вероятно продолжение укрепления рубля на торгах в среду - "Алор Брокер"
Вероятно продолжение укрепления рубля по отношению к доллару США на торгах в среду, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль во вторник продолжал укрепление на налоговом периоде, в первый час торгов валютная пара доллар/рубль очень уверенно преодолела поддержку 56 руб./$1. В течение дня тестировался психологически важный уровень 55 руб./$1, но день закончился на 45 копеек выше этой отметки. Ждем в среду продолжения укрепления российской валюты", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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