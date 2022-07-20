Рубль, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 54-56 руб./$1 - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 54-56 руб./$1, прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Сигналов для разворота нисходящей динамики курса пары доллар/рубль на данный момент не наблюдается. Тем не менее нефтяные котировки взяли паузу в росте, ввиду чего укрепление рубля может носить более сдержанный характер. Актуальный диапазон курса доллара на среду - 54-56 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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