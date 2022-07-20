Увеличение объема торгов на рынке акций РФ в ближайшее время маловероятно - BCS Express

Увеличение объема торгов на российском рынке акций в ближайшее время маловероятно, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Общая торговая активность на рынке остается пониженной. Обороты невысоки - во вторник наторговали на 23 млрд руб. Сохраняется летний режим и в ближайшее время вряд ли мы увидим какой-то всплеск в объемах торгов. Ситуация с активностью инвесторов должна улучшиться в августе-сентябре, когда придет дивидендная масса для реинвестирования и будут заканчиваться краткосрочные депозиты, открытые по ушедшим в прошлое высоким ставкам, - пишет аналитик инвестиционной компании. - В индексе Мосбиржи во вторник были переписаны минимумы с февральских событий, но импульс распродаж не получил продолжения. Техническая картина остается неизменной. Основная тенденция по-прежнему нисходящая: цели находятся в диапазоне 1850-2000 пунктов, и эта область уже практически достигнута. О смене негативного расклада можно будет рассуждать после закрепления 1-2 сессий над уровнем 2170 пунктов".

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