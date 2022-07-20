Возможно смещение доходности ОФЗ на 5-15 б.п. вниз на торгах в среду - ПСБ

Возможно смещение доходности рублевых гособлигаций на 5-15 б.п. вниз на торгах в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"В среду предстоит погашение ОФЗ 26209 на 294 млрд руб., а на следующей неделе погашаются ОФЗ 24020 на 100 млрд руб. Реинвестирование данных средств будет способствовать повышению спроса на ОФЗ, особенно при реализации ожиданий по снижению инфляции в РФ в ближайшие недели и снижении ставки ЦБР на заседании в пятницу, 22 июля. Полагаем, что приток новых средств на рынок ОФЗ будет стимулировать смещение вниз доходности гособлигаций на 5-15 б.п. на торгах в среду", - указывает эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.