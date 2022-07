Фондовые индексы США показали максимальный рост почти за месяц

Рынок акций США завершил торги во вторник уверенным подъемом. Азиатские рынки акций активно растут на торгах в среду. Нефть умеренно дешевеет утром в среду.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным подъемом, все три основных индекса показали максимальное повышение с 24 июня.

Nasdaq Composite стал лидером роста благодаря скачку котировок акций крупных технологических компаний, включая Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,7%) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (+4,4%), восстанавливавшихся после падения по итогам предыдущей сессии.

Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 завершили сессию в плюсе, наибольший подъем показали подындексы телекоммуникационных, финансовых и промышленных компаний, отмечает Market Watch.

Американский рынок акций был готов к подъему, поскольку квартальные отчеты компаний оказались не столь слабыми, как опасались многие, отмечает аналитик по глобальным рынкам Invesco Кристина Хупер. Некоторое ослабление доллара США, по ее словам, также оказало поддержку фондовому рынку. Американская валюта подешевела на 0,83% в паре с евро и на 0,36% относительно фунта стерлингов во вторник на сигналах о возможности более быстрого, чем ожидалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Банком Англии.

"В корпоративной отчетности мы видим некоторую осторожность, а где-то и ухудшение прогнозов, однако я полагаю, реализации худших сценариев ждать уже не стоит", - заявил аналитик TD Ameritrade Шон Круз в интервью агентству Bloomberg.

Акции Johnson & Johnson (J&J; SPB: JNJ) подешевели на 1,5% по итогам торгов. Показатели выручки и скорректированной прибыли крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья во втором квартале превзошли ожидания аналитиков. Но при этом компания ухудшила прогнозы для обоих показателей на 2022 год в целом.

Бумаги International Business Machines Corp. (IBM; SPB: IBM) упали в цене на 5,3% несмотря на сильный отчет компании за второй квартал. Показатели прибыли без учета разовых факторов и выручки IBM в апреле-июне превзошли ожидания рынка, и она подтвердила годовой прогноз роста выручки.

При этом компания ухудшила прогноз свободного денежного потока на 2022 год до $10 млрд с ожидавшихся ранее $10-10,5 млрд. Ее главный исполнительный директор Арвинд Кришна заявил в интервью Barron''s, что пересмотр этого прогноза обусловлен последствиями приостановки деятельности IBM в России, а также колебаниями валютных курсов и ростом затрат. В общей сложности негативное влияние этих факторов на свободный денежный поток в текущем году оценивают в компании в $200 млн.

Стоимость акций Halliburton Co. (SPB: HAL) выросла на 2,1%. Нефтесервисная компания списала $344 млн в прошедшем квартале в результате сворачивания бизнеса в России, что негативно отразилось на ее чистой прибыли. При этом прибыль без учета разовых факторов выросла и оказалась лучше ожиданий рынка.

Акции Hasbro Inc. (SPB: HAS) подорожали на 0,7% благодаря позитивной квартальной отчетности производителя игрушек.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подскочили в цене на 5,7%. Авиаконцерн объявил о получении нового заказа на поставку 66 самолетов 737 MAX от инвесткомпании 777 Partners.

Стоимость акций TwitterInc. (SPB: TWTR) выросла на 2,8%. Канцлерский суд американского штата Делавэр пошел навстречу Twitter, одобрив просьбу компании ускорить разбирательства по ее иску к Илону Маску. По решению судьи Кэтлин МакКормик слушания по иску Twitter в связи с отказом Маска от покупки соцсети пройдут в октябре.

Статданные, опубликованные во вторник, показали снижение числа новостроек в США в июне до минимального уровня с апреля прошлого года. Число домов, строительство которых было начато в Штатах в июне, уменьшилось на 2% относительно предыдущего месяца и составило 1,559 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,58 млн с объявленного ранее майского уровня.

В мае, согласно пересмотренным данным, количество новостроек составило 1,591 млн, а не 1,549 млн, как сообщалось ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник вырос на 754,44 пункта (2,43%) и составил 31827,05 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 105,84 пункта (2,76%) - до 3936,69 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 353,1 пункта (3,11%) и составил 11713,15 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно растут в среду вслед за динамикой индексов США.

Гонконгский Hang Seng к 8:00 МСК увеличился на 1,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,7%.

В лидеры роста в Гонконге выбиваются бумаги производителя полупроводниковой продукции Techtronic Industries Co. Ltd. (+5,7%), оператора сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+5,2%) и технологических Alibaba Group Holding Ltd. (+4,2%), Netease Inc. (+3,8%), Meituan (+3,4%) и JD.com Inc. (+3,3%).

Бумаги SenseTime Group Inc. подскочили на 13,8% после того, как компания в сфере искусственного интеллекта провела первый обратный выкуп акций с момента размещения в декабре.

Между тем Народный банк Китая (НБК, Центробанк) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых и ставку по пятилетним кредитам на отметке 4,45% годовых.

Кроме того, китайский ЦБ влил 3 млрд юаней ($444,9 млн) в финсистему страны в рамках семидневных операций обратного РЕПО.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК прибавил 2,6%.

Среди лидеров роста в составе индикатора акции рекламного агентства Dentsu Group Inc. (+5,9%) и производителей электроники и микросхем Minebea Mitsumi Inc. (+5,1%), Advantest Corp. (+5%) и Tokyo Electron Ltd. (+4,9%).

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,7%.

Стоимость производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. повышается на 0,75%. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. опускается на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,6%.

Цена акций IT компании Megaport Ltd. подскочила на 22,7% после публикации квартальной отчетности. Компания впервые получила положительную EBITDA.

Бумаги финкомпании Magellan Financial Group Ltd. Дорожают почти на 7% на новости о назначении нового СЕО, которым стал Дэвид Джордж.

Председатель Резервного банка Австралии (Центробанк страны) Филип Лоу ожидает, что инфляция во втором квартале ускорилась и считает необходимым предпринять меры для возвращения показателя к 2-3%. В первом квартале потребительские цены в стране выросли на 5,1% в годовом выражении. Данные за апрель-июнь будут опубликованы на следующей неделе.

Кроме того, в своей речи в Мельбурне Лоу заявил также, что нейтральная ключевая ставка при текущем уровне инфляции должна составлять по крайней мере 2,5%, в то время как на данном этапе она находится на отметке 1,35%.

Нефть умеренно дешевеет утром в среду после подъема до максимумов с начала июля накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск в среду составляет $106,76 за баррель, что на $0,59 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на $1,08 (1%), до $107,35 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,88 за баррель, что на $0,34 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,62 (1,6%), до $104,22 за баррель.

Нефть дешевела большую часть прошлой сессии, однако под конец торгов перешла к росту и обновила максимумы с начала июля (Brent - с 4 июля, WTI - с 8 июля) на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране, пишет MarketWatch.

Президент США Джо Байден во вторник пообещал предпринять "решительные меры со стороны исполнительной власти" для борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики, не уточнив детали таких мер.

В прошлом экологические инициативы Вашингтона включали в себя сокращение площади территорий, отводящихся под добычу нефти и газа", отметил старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тыс. баррелей.

Официальная статистика министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликована в среду в 17:30 МСК.