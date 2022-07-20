Вероятный торговый диапазон акций Halliburton на ближайший квартал - $26-34 - BCS Express

Вероятный торговый диапазон для акций Halliburton Co. на ближайший квартал - $26-34 за штуку, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Новости о том, что Саудовская Аравия не планирует увеличивать добычу нефти сверх квот, установленных ОПЕК+, поддерживает котировки нефти, которые, вероятно, в течение ближайшего квартала останутся на высоких отметках, поддерживаемых антироссийскими санкциями. А остановка газопровода "Северный поток", вызывает рост цен на газ до новых максимумов. Высокие цены на нефть и газ благоприятны для бизнеса Halliburton, так как приводят к росту спроса на нефтепромысловые услуги и оборудование компании, - отмечает аналитик в обзоре. - Рост расходов ее бизнеса взаимосвязан с проблемами в цепочке поставок, что будет дальше ограничивать рост прибыльности компании. В ближайшем квартале акции стоит ожидать в диапазоне $26-34 за бумагу".

Halliburton Co. - американская нефтесервисная компания, работающая более чем в 70 странах. Является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли. В настоящее время является крупнейшим поставщиком оборудования для гидроразрыва пласта, одного из самых эффективных методов нефтеотдачи.

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