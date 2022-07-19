Рубль вырос к доллару и евро по итогам дня на подготовке к пику налоговых выплат месяца

Москва. 19 июля. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине с учетом подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам месяца.

Курс доллара США составил 55,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 90,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 55 руб. впервые с 4 июля. Евро стоил 56,59 руб./EUR1, подешевев на 45,75 копейки. Ранее евро опускался ниже 56 руб. впервые с 1 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 70,5 копейки - до 55,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро по итогам дня в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты июля. На следующей неделе им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы (25 июля) и налог на прибыль (28 июля).

Кроме того, поддержку рублю продолжило оказывать общее улучшение отношения глобальных инвесторов к рисковым активам на фоне переоценки вероятности повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании.

В середине прошлой недели такая вероятность оценивалась участниками рынка в 80%, однако затем, после выступлений ряда членов руководства ФРС, эти ожидания стали более умеренными.

Тем временем, как сообщило агентство Reuters, Европейский центральный банк (ЕЦБ) на июльском заседании будет обсуждать возможность повышения ключевых процентных ставок сразу на 50 б.п. ЕЦБ будет рассматривать оба варианта - повышение ставок на 25 б.п. и на 50 б.п. - на заседании, которое завершится в четверг, написало агентство со ссылкой на два информированных источника.

На прошлом заседании Европейский Центробанк сигнализировал о готовности поднять ставки на 25 б.п. в июле и рассмотреть возможность более активного подъема в сентябре. Однако участники рынка и аналитики в последнее время начали обсуждать вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне из-за высокой инфляции.

Как показали предварительные данные, потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,1% в мае. Это максимальный рост показателя за всю историю его подсчетов.

Минфин РФ предложил закрепить в обновленном бюджетном правиле цену отсечения в $60 за баррель и зафиксировать объем добычи нефти на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник.

Представители Минфина и Минэкономразвития сообщили, что новая конструкция бюджетных правил обсуждается на площадке правительства, и о конкретных решениях говорить рано. Представитель правительства не ответил на запрос газеты.

О том, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе, рассказал на съезде РСПП 29 июня глава Минфина Антон Силуанов. Он сообщил, что правительство на следующей неделе - то есть на неделе с 4 июля - обсудит вопросы, связанные с курсообразованием. На курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

О рассмотрении предложений Минфина в правительстве на неделе с 4 по 10 июля официально не сообщалось.

По данным источников "Интерфакса", вопрос обсуждался 5 июля на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. По итогам заседания Минфину было поручено к 13 июля внести в правительство "предложения по корректировке "бюджетных правил", включая формулу расчетов и определения объемов доходной и расходной частей федерального бюджета, а также предполагаемые объемы расходов на проведение валютных интервенций".

На прошлой неделе Минфин сообщил, что внес в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила, не раскрыв их деталей. О предложении включить в правила новый параметр - объем добычи (а также экспорта) углеводородов, ранее говорил Силуанов. "Если раньше была цена отсечения как условие формирования нефтегазовых доходов, то сейчас, помимо цены на нефть, важны объемы поставок нефти и газа. Мы сделали зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов. И среднее значение, которое, мы считаем, будет находиться в не рисковой для бюджета зоне, предлагается взять для расчета бюджетного правила. В этом будет первая новация", - пояснял он.

"Во вторник утром в СМИ появились подробности предлагаемых Минфином параметров бюджетного правила. Так, предлагается повысить цену отсечения с текущих $44,16 за баррель до $60 за баррель нефти Urals, но зафиксировать объем добычи на более низком уровне в 9,5 млн баррелей в сутки. Тем не менее пока нет подробностей о том, как именно будет покупаться валюта в рамках нового бюджетного правила, что пока не останавливает укрепление рубля. На этом фоне и в связи с фактором налогового периода у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал к снижению к 55 руб./$1. в отсутствие дальнейших новостей по новому бюджетному правилу и анонсов сроков его реализации", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Россиянину" предстоит переварить предложение Минфина о модификации бюджетного правила со следующими параметрами: при расчете базовых нефтегазовых доходов отталкиваться от цены в 60 долларов за баррель при фиксированном уровне добычи в 9,5 млн баррелей в сутки. На данном этапе неясно, в какие сроки будет реализована эта инициатива, а значит, и риск для рубля сейчас невысокий. Но по мере появления конкретики, а в дальнейшем и возобновления обновленного правила позиции "россиянина" будут ослабевать", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Во вторник, 19 июля, российский рубль стремительно дорожал. Локальный спрос на рубли на внутреннем рынке может быть связан с очередным налоговым периодом в РФ. Стратегической же поддержкой российской валюте остается сохраняющийся профицит торгового баланса. Предложение валюты экспортерами все так же превышает спрос на эту валюту со стороны импортеров", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

В новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также - восемь юрлиц, сообщает во вторник близкое к институтам ЕС издание EUobserver со ссылкой на собственную информацию.

В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников, отмечается в статье. По информации издания, под санкции также попадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и некоторые родственники бизнесменов, против которых санкции были введены ранее.

Помимо прочего, ЕС планирует ввести санкции против байкерского клуба "Ночные волки" и его президента Александра Залдостанова.

EUobserver отмечает, что новые меры, как ожидается, будут предусматривать усиление ограничительных мер в отношении Сбербанка (MOEX: SBER), а также, как и сообщалось ранее, запрет на импорт золота из РФ.

При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, рискующие столкнуться с проблемой голода. При этом в ЕС заверяют, что введенные ранее меры, по сути, не были направлены на ограничение таких поставок.

Также корректировки, по замыслу Брюсселя, позволят исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров.

В статье также утверждается, что ЕС планирует ввести некоторые исключения из санкций "чтобы избежать перебоев в платежах для продукции АПК".

Нефтяные котировки перешли к небольшому повышению во вторник вечером после падения днем и активного роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник составляет $106,31 за баррель, что на 0,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,78 за баррель, что на 0,18% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне обе марки подскочили в цене на 5,1%, а WTI превысила $100 за баррель впервые за неделю.

Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как сообщалось, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

"ОПЕК+ продолжит контролировать нефтяные поставки, и одна страна не сможет определить размер поставок - по крайней мере именно такой посыл трейдеры получили от визита Байдена в Саудовскую Аравию", - отметил старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Рынок ждет публикации данных Американским институтом нефти (API) о динамике нефтяных запасов в США на прошлой неделе. Эксперты S&P Global Commodity Insights прогнозируют, что запасы бензина в стране выросли на 400 тыс. баррелей, нефти - упали на 200 тыс. баррелей и дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей. Отчет API будет опубликован во вторник после закрытия торгов.

Банк России во вторник, 19 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,87 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей и спросе 2 трлн 47,6 млрд рублей) в среднем по ставке 9,32% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 июля, банки разместили 2 трлн 297,7 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 297,7 млрд рублей) в среднем по ставке 9,4% годовых.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 июля на 1,1246 рубля, до 55,437 руб./$1, и уменьшил курс евро на 70,63 копейки, до 56,4463 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 1,039 рубля по отношению к понедельнику и составил 55,5267 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,0113 рубля и составил 55,5366 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 078,408 млн, из которых $897,94 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 180,468 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 68,1 копейки, до 56,5034 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 65,59 копейки, до 56,4993 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 369,837 млн, из которых EUR337,75 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 32,087 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов немного подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 3 базисных пункта каждая - до 9,56% и 9,59% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 5 б.п. - до 9,54% и 9,58% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 9,6% годовых.