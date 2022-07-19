Рынок акций РФ во вторник снизился на отсечке дивидендов Сургутнефтегаза и Ростелекома, вырос ТМК на новостях о дивидендах

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ во вторник снизился в район 2070 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, снижения нефти и известий о новых антироссийских санкциях ЕС; лидировали в откате после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" и "Транснефти", при этом выросли акции "Трубной металлургической компании" на новостях о выплате дивидендов за первое полугодие.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2071,28 пункта (-1,2%, в течение сессии индекс опускался ниже 2050 пунктов), индекс РТС подрос до 1175,04 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 13,4%.

Доллар просел до 55,56 рубля (-0,81 рубля).

Подешевели акции "Ростелекома" (-8% и -5,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -13,4% "префы"), "Транснефти" (-9,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,3%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Группа ММК в I полугодии 2022 года произвела 6,063 млн тонн стали, что на 9,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Объем выплавки стали во II квартале упал на 7,9% (в I квартале - 3,17 млн тонн), до 2,892 млн тонн. Продажи товарной металлопродукции понизились в I полугодии на 15,7%, до 5,246 млн тонн. Во втором квартале падение к первому кварталу составило 18,1%, до 2,362 млн тонн.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4,1%), "Детского мира" (+2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Polymetal рассматривает продажу российских активов, для рассмотрения возможной сделки создан спецкомитет совета директоров, сообщила компания. В случае продажи активов в РФ Polymetal сфокусируется прежде всего на деятельности в Казахстане.

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) во II квартале 2022 года увеличил общий объем продаж (GMV) на 11,6% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 46,7 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 10,5%, до 41,3 млрд рублей, сообщила компания.

В новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также - восемь юрлиц, сообщило во вторник близкое к институтам ЕС издание EUobserver со ссылкой на собственную информацию. Также EUobserver отмечает, что новые шаги, как ожидается, будут предусматривать усиление ограничительных мер в отношении Сбербанка, а также запрет на импорт золота из РФ.

При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие санкции Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, рискующие столкнуться с проблемой голода. При этом в ЕС заверяют, что введенные ранее меры, по сути, не были направлены на ограничение таких поставок.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник умеренно погрузился в красную зону. Среди основных факторов давления - продолжающееся укрепления рубля, которое снижает сантимент в отношении акций экспортеров, на которых приходится свыше 60% в индексе МосБиржи.

С учетом предстоящей пиковой поддержки российской валюты со стороны налогового периода в ближайшие дни вполне вероятны попытки движения курса доллара в зону 53-55 руб./$1. Краткосрочный взгляд на рынок акций РФ сохраняется нейтральный, надежных драйверов для сильных движений по-прежнему не просматривается. В среду, 20 июля, индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2000-2120 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, во вторник индекс МосБиржи продолжил снижение, хотя отмечался спрос на отдельные бумаги (Polymetal, HeadHunter (MOEX: HHRU), "Детский мир"). В среду можно ожидать сохранения волатильности и смешанную динамику "фишек", ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 2040-2090 пунктов, по индексу РТС - 1110-1160 пунктов. В фокусе инвесторов будет публикация индекса цен производителей (PPI) в США за июнь.

Настроения на мировых площадках во вторник умеренно позитивные, за исключением просевшей Азии. Американский рынок возобновил рост на фоне хороших корпоративных результатов. Тем не менее, инвесторы еще не сбрасывают со счетов факторы высокой инфляции и скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, которые сдерживают потребительский спрос и негативны для рынка труда.

Нефть Brent в результате нисходящей коррекции удержалась выше $105 за баррель. Основным фактором, сдерживающим дальнейший рост цен, остаются опасения по поводу стабильности спроса на сырье в условиях роста процентных ставок из-за раскручивания инфляционной спирали.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ТМК (+7,8%, до 75,88 рубля) во вторник подскочили после новостей о рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 9,68 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 12,7%. Закрытие реестра назначено на 9 сентября, а собрание акционеров - на последние числа августа.

Обыкновенные акции "Ростелекома" (59,6 рубля) в рамках дивидендного "гэпа" опустились к минимуму с середины июня и остановили падение у нижней полосы Боллинджера дневного графика (59 руб.), от которой вполне могут развить восстановление к 63,50 руб. для закрытия "гэпа". "Ростелеком" с середины апреля чувствует себя стабильно и удерживается выше поддержки 57,50 руб., которую можно назвать важным среднесрочным уровнем.

В Европе на фоне разворачивающегося энергетического кризиса и экономической нестабильности ситуация остается напряженной. Позитивным сигналом на среднесрочную перспективу на рынке акций РФ является объявление уже двумя достаточно ликвидными компаниями (ТМК и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB)) о выплатах дивидендов за первое полугодие текущего года, что дает надежду на аналогичные шаги других эмитентов, полагает Кожухова.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отметил снижение акций золотодобывающих компаний из-за новых европейских санкций в отношении запрета продаж российского золота в Евросоюзе.

Слабость акций "Ростелекома", "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" связана с дивидендной отсечкой, которая состоялась накануне. В частности, держатели привилегированных акций "Сургутнефтегаза" получат 4,73 рубля на бумагу, держатели бумаг "Ростелекома" - 4,56 рубля на каждый тип акций.

Бумаги Сбербанка просели на фоне известий, что 7-й пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения по деятельности крупнейшей финансовой организации РФ в Европе. Акции ВТБ, напротив, подорожали - в банке ожидают, что объем ипотечных займов в 2022 году в РФ может превысить 4,5 трлн рублей. Во II полугодии объем выдаваемой ипотеки может составить до 2,7 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем в I полугодии.

В Минфине РФ предлагают закупать валюту на доходы от продажи нефти дороже $60 за баррель. Базовым объемом добычи предполагается считать 9,5 млн б/с. Впрочем, это еще не окончательное решение, а лишь рабочий вариант возможного будущего нового бюджетного правила.

Нефть скорректировалась вниз. Негативом выступает ситуация с коронавирусом в Китае, где могут вернуть широкие карантинные меры. Также в число негативных факторов можно записать заявления Южной Кореи относительно готовности присоединиться к странам G7 по вопросу ограничения цен на российскую нефть. Как известно, лидеры стран G7 в рамках последнего саммита договорились о проработке вопроса ограничения нефтяных доходов РФ, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 после выходных подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), Европа перешла к коррекции после утреннего снижения (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 1-2,7%) и растут Штаты (индексы прибавляют 1,6-2,2%).

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель является максимальным с начала расчета данных. Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,1% в мае. Окончательные данные совпали с предварительными. Аналитики, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра предварительной оценки.

По данным Минторга США, число новостроек в стране в июне сократилось на 2% относительно мая и составило 1,559 млн (минимум с апреля 2021г), при прогнозах роста до 1,58 млн, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек составило 1,591 млн, а не 1,549 млн, как сообщалось ранее.

На нефтяном рынке во вторник цены умеренно скорректировались вниз после роста в начале недели, когда фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $105,93 за баррель (-0,3% и +5,1% в понедельник), августовская цена WTI - $102,35 за баррель (-0,2% и +5,1% накануне).

Рост цен накануне был вызван двумя факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как сообщалось, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-14%), акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-9%), SFI (MOEX: SFIN) (-8,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-8%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-6,3%), ПАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-5,8%).

Кроме ТМК подорожали бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+7,9% и +5,5% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,6% и +1,9% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,1%), расписки HeadHunter (+2,6%), Fix Price (MOEX: FIXP) (+2,1%).

"Русснефть" (MOEX: RNFT) (+0,3%) в первом полугодии получила прибыль в размере 6,5 млрд рублей, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 13,6 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23 млрд рублей (из них 4,22 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,1 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,13 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").