Цены долгосрочных евробондов РФ снижаются, средне- и краткосрочных бумаг растут на фоне смешанных настроений на глобальном рынке

Москва. 19 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник разнонаправленную динамику на фоне смешанных настроений относительно рисковых активов. Цены долгосрочных евробондов РФ снизились, в то время как средне- и краткосрочные бумаги выросли по итогам дня, продолжая отыгрывать уменьшение опасений относительно ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне высокой инфляции.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) преимущественно снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности большинства базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 7,3 базисного пункта - до 35,38% от номинала (их доходность выросла на 3,9 базисного пункта - до 17,17% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 355 базисных пунктов - до 30,91% от номинала (их доходность выросла на 169,2 базисного пункта - до 18,79% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 168,6 базисного пункта). Вместе с тем самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 37,5 базисного пункта - до 33,43% от номинала (их доходность увеличилась на 15,5 базисного пункта - до 15,49% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 25,1 базисного пункта - до 32,16% от номинала (их доходность упала на 24 базисного пункта - до 39,94% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 25,9 базисного пункта - до 33,96% от номинала (их доходность упала на 18,5 базисного пункта и составила 30,25% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 25,4 базисного пункта, поднявшись до 32,12% от номинала (их доходность снизилась на 16 базисных пунктов - до 26,23% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 54,1 базисного пункта - до 40,54% от номинала (их доходность упала на 97,6 базисного пункта - до 58,76% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 355,9 базисного пункта, подорожав до 42,07% от номинала (его доходность упала на 1152,1 базисного пункта - до 98,69% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 июля отличалась смешанными настроениями, активность участников рынка несколько снизилась по сравнению с началом недели. Инвесторы продолжали переоценивать вероятность повышения ставки Федрезерва сразу на 100 базисных пунктов на июльском заседании. В середине прошлой недели такая вероятность оценивалась участниками рынка в 80%, однако затем, после выступлений ряда членов руководства ФРС, эти ожидания стали более умеренными.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер на минувшей неделе сказал, что выступает за повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов в июле. При этом он отметил, что экономические статданные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут изменить его мнение в пользу более резкого подъема. Между тем Уоллер сказал, что рынки, возможно, "несколько забегают вперед", ожидая увеличения ставки на 100 базисных пунктов.

В июне американский ЦБ повысил ставку на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил тогда, что в июле ставка будет поднята еще на 50-75 базисных пунктов, и рынок закладывал ее подъем максимум на 75 базисных пунктов. Ставка Федрезерва сейчас находится на уровне 1,5-1,75%. Следующее заседание регулятора состоится 26-27 июля.

Потребительские цены в прошлом месяце в США подскочили на 9,1%, установив новый максимум более чем за 40 лет.