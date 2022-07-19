"Велес Капитал" не рекомендует покупать бумаги ММК в настоящее время

Аналитики "Велес Капитала" не рекомендуют покупать бумаги "ММК" до перелома негативного тренда в отрасли, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"ММК" представил слабые операционные результаты за 2К22. Снижение производства и продаж стальной продукции отражают неблагоприятную рыночную конъюнктуру. На внутреннем рынке цены на сталь снизились на 40% с начала текущего года, что оказалось усугублено значительным падением спроса. В то же время при текущем курсе рубля и высокой себестоимости экспорт становится нерентабельным. Мы полагаем, что на фоне санкций, крепкого рубля и проблем с внутренним спросом на сталь падение показателей "ММК" продолжится во 2П22. Определенную поддержку российским металлургам должны оказать подешевевшие железная руда и коксующийся уголь, однако, на наш взгляд, сохраняется высокая вероятность невыплаты дивидендов как минимум до конца 2022 года. В связи с вышеописанными факторами мы не рекомендуем покупать бумаги "ММК" до перелома негативного тренда в отрасли, - пишет эксперт Василий Данилов.

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