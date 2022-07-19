ЦБ РФ, вероятно, снизит ставку до 8,5% на заседании 22 июля 2022г - Sber CIB

ЦБ РФ, вероятно, понизит ключевую ставку на 100 б.п. (до 8,5% годовых) по итогам заседания в пятницу, 22 июля 2022 года, вернув ее на уровень декабря 2021 года, считают аналитики Sber CIB.

"В пользу снижения ставки до 8,5% говорит экономическая ситуация. Цены на многие категории товаров и услуг продолжают корректироваться после всплеска в марте-апреле. В июне впервые была зафиксирована дефляция (0,35%). В июле изменение цен пока близко к нулевому с поправкой на заранее запланированную индексацию тарифов. При этом медианная инфляция по всей корзине товаров и услуг, более устойчивая к краткосрочным колебаниям, а также инфляционные ожидания населения в июне были ниже, чем 4К21, - пишут эксперты инвестбанка. - Курс рубля к доллару по-прежнему близок к наиболее крепким значениям за последние годы и может укрепиться еще сильнее из-за предстоящих крупных налоговых и дивидендных выплат от экспортеров. Потребительские расходы все еще на 5% ниже показателей июля 2021 года в реальном выражении. Кредитная активность по-прежнему сдержанная, что также ограничивает краткосрочные инфляционные риски".

Также аналитики отмечают, что, скорее всего, регулятор опять просигнализирует о возможности дальнейшего снижения ставки. Он может намекнуть, что в будущем снижение ставки может быть более осторожным из-за того, что временные дезинфляционные факторы к концу лета и осенью могут стать менее актуальными, полагают эксперты Sber CIB.

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