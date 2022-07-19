Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы цены акций BofA

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы котировок акций Bank of America Corp. (BofA), сообщается в обзоре.

"Мы считаем отчетность эмитента за 2К22 нейтральной и по-прежнему позитивно оцениваем акции Bank of America, которые торгуются с коэффициентом P/E 2022П на уровне 9,8, если считать по консенсус-прогнозу прибыли. BofA - одна их тех организаций, которые окажутся в максимальном выигрыше от роста процентных ставок. Кроме того, банк удерживает риски кредитного портфеля на более низких в сравнении с рынком уровнях", - отмечает аналитик Ольга Найденова.

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