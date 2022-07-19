Рубль закончит торги вторника, скорее всего, в диапазонах 53,5-55,5 руб./$1 и 54,5-58,5 руб./EUR1 - "Фридом Финанс"

Рубль закончит торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазонах 53,5-55,5 руб./$1 и 54,5-58,5 руб./EUR1, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Пик налоговых выплат приходится на следующую неделю, а в ближайшие дни экспортеры будут конвертировать валютную выручку в рубли, повышая спрос на отечественную валюту и способствуя ее укреплению. К концу торговой сессии во вторник прогнозируем курс доллара в диапазоне 53,5-55,5 руб./$1, курс евро - в пределах 54,5-58,5 руб./EUR1", - отмечают эксперты в комментарии.

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