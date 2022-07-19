"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Delta Air Lines с целью $38 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,03%, стоп-приказ: $27, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания 13 июля опубликовала отчет за II квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $1,44, что ниже прогноза на 16% ($1,73), но данное снижение рынок уже заложил в котировки. Краткосрочный отскок может реализоваться при появлении позитивных новостей", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция замедляется и формируется идея для разворота. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $27 риск на портфель составит 0,93%", - указывают в "Финаме".

Delta Air Lines - американская авиакомпания, одна из четырех компаний авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.

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